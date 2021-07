Flughafen : BER verzeichnet erstmals mehr als 50.000 Passagiere am Tag

BER verzeichnet erstmals mehr als 50.000 Passagiere am Tag

Der BER wurde Ende Oktober 2020 mit neunjähriger Verspätung mitten in der Corona-Krise eröffnet. Foto: Christophe Gateau/dpa

Schönefeld „An unserem Flughafen herrscht Urlaubsstimmung“, freut sich der BER-Chef. Nun ist erstmals eine Marke am Hauptstadtflughafen geknackt worden.

Am Hauptstadtflughafen BER sind erstmals mehr als 50.000 Passagiere an einem Tag gezählt worden. „Der positive Trend der letzten Wochen setzt sich in den Ferien deutlich fort“, teilte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup mit.