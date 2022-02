Schweizer Bank : Bericht: Credit Suisse hatte Kriminelle als Kunden

München/Berlin Kriegsverbrecher, Autokraten, Menschenhändler und Drogendealer sollen sich auf der Kundenliste der Credit Suisse befinden. Die Bank will die Vorwürfe analysieren.

Die Bank wies die Vorwürfe vehement zurück. Es gehe meist um weit zurückliegende Fälle bis in die 1940er Jahre. „Die Darstellung (...) basiert auf unvollständigen, ungenauen oder selektiven Informationen, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, was zu tendenziösen Interpretationen des Geschäftsgebarens der Bank führt“, teilte die Bank am Sonntagabend mit. 90 Prozent der angeführten Konten seien bereits geschlossen worden. „Wir werden die Angelegenheit weiter analysieren und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten“, so die Bank weiter.