Kriselnder Chip-Riese Bericht: Intel erwägt nach Verlusten drastische Schritte

In Deutschland plant Intel ein rund 30 Milliarden Euro teures Werk in Magdeburg. Der Konzern wartet allerdings noch auf Genehmigungen unter anderem für die Milliardensubventionen. Der erste Spatenstich wurde bisher bis Ende des Jahres angepeilt - mit einem Produktionsbeginn ab 2027. Bei zwei teuren Fabriken in den USA und Irland holte Intel bereits Finanzfirmen als Investoren an Bord.