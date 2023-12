Klima-Protest Bericht: Lufthansa fordert 740.000 Euro von Klima-Aktivisten

Ebenfalls am 13. Juli 2023 waren am Flughafen Düsseldorf 24 Flüge und 3000 Passagiere betroffen. Schaden hier der Zeitung zufolge: 220.000 Euro. Bei Protesten am Flughafen Berlin-Brandenburg im November 2022 listete die Airline 35 Flüge und 5000 Passagiere auf. Sechs Beschuldigte sollen laut „Bild am Sonntag“ bereits die Aufforderungen zur Zahlung in Höhe von 120.000 Euro bekommen haben.