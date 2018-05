später lesen Ach Was Berlin im Zeichen des Krebses Teilen

Twittern

Teilen



Sumpfkrebse haben sich in Gewässern in Berlin und Brandenburg breitgemacht. Allein in zwei Berliner Parkseen haben Fischer innerhalb knapp einer Woche mehr als 3000 essbare Rote Amerikanische Sumpfkrebse gefangen. Mehr als zwei Drittel davon gingen im Britzer Garten ins Netz, die übrigen im Tiergarten, wie Wildtierexperte Derk Ehlert von der Umweltverwaltung bilanzierte. Die Tiere seien zwischen zwei und vier Jahre alt.