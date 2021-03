Medienhaus : Bertelsmann steigert Gewinn im Corona-Jahr 2020

Gütersloh Medienhäuser mussten 2020 in der Corona-Pandemie herbe Rückgänge bei den Werbeerlösen hinnehmen. Das zeigte sich bei Bertelsmann auch in den Konzernbereichen RTL und Gruner + Jahr.

Auch Immobilienverkäufe brachten für den Konzern Effekte in der Bilanz. Bertelsmann stieß im vergangenen Jahr zugleich Kosteneinsparungen an.

Mit Spannung wird in der Medienbranche in diesem Jahr die mögliche engere Zusammenarbeit von der Mediengruppe RTL Deutschland und Gruner + Jahr erwartet. Im Februar war bekanntgeworden, dass ergebnisoffen ausgelotet werde. Der Prozess läuft noch. Mit dem Schritt forciert Bertelsmann die Strategie starker Bündnisse innerhalb des Konzerns. Es gibt bereits Inhalte-Kooperationen im redaktionellen Bereich. Bertelsmann will „nationale Champions“ schaffen - auch mit Blick auf die Konkurrenz großer US-Streamingplattformen.

2020 ging Bertelsmann in einigen Unternehmensbereichen inmitten der Pandemie in Kurzarbeit. Rabe sagte der dpa: „Die Kurzarbeit haben wir im Wesentlichen im September beendet. In dem einen oder anderen Geschäft nehmen wir jetzt noch das Kurzarbeit-Instrument in Anspruch.“ Als Beispiel nannte der Bertelsmann-Chef den Druckbereich. Darüber hinaus seien keine Corona-Hilfen des Bundes im Jahr 2020 in Anspruch genommen worden.