Unternehmen Bertelsmann steigert Umsatz trotz TV-Werbeflaute

Am Mittwoch machte Bertelsmann auch bekannt, dass der Konzern inzwischen die Anteile an dem internationalen Callcenter-Dienstleistungsgeschäft Majorel an die französische Firma Teleperformance verkauft hat. Der Deal war schon länger bekannt. Majorel entstand Anfang 2019. Bertelsmann und Saham gingen dazu eine Partnerschaft ein und legten einige ihrer Geschäftsbereiche zusammen, um einen führenden Anbieter von Kundenservice-Leistungen - im Bereich Customer Experience - aufzubauen. Sie brachten das Geschäft an die Börse. Im Geschäftsjahr 2022 verzeichnete das Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 80 000 Mitarbeitenden ein Umsatzwachstum um 16 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Nun erfolgte der Verkauf.