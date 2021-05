Bundestagsbeschluss : Beschäftigte sollen leichter Betriebsräte bilden können

Berlin Das Betriebsrätemodernisierungsgesetz soll die Gründung von Betriebsräten erleichtern und den Schutz der hieran beteiligten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken. Der Bundestag stimmt zu.

Beschäftigte in Deutschland sollen künftig leichter Betriebsräte bilden können. Der Bundestag beschloss dafür am Freitag in Berlin das sogenannte Betriebsrätemodernisierungsgesetz von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD).