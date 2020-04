Wein : Mundus Vini: Bester Riesling trocken von der Mosel

Trier Großes Gold für Weingut Römerhof in Traben-Trarbach.

Von red

(red) Der beste trockene Riesling im großen Weinwettbewerb Mundus Vini kommt von der Mosel. Das Weingut Römerhof in Traben-Trarbach erhielt von der Jury in Neustadt an der Weinstraße für seinen 2017er Riesling Necto I die Auszeichnung Großes Gold und den Titel „Best of Show Riesling dry“. Die Auszeichnung Großes Gold erhielten nur 43 der etwa 7.500 bewerteten Weine aus aller Welt. 268 Weinexperten aus 54 Ländern verkosteten und bewerteten die Weine in Neustadt.

Insgesamt wurden 32 Weine aus dem Weinanbaugebiet Mosel im Frühjahrs-Wettbewerb Mundus Vini mit Medaillen ausgezeichnet. 22 erhielten eine Goldmedaille, neun eine Silbermedaille. Jürgen und Walter Römer aus Traben-Trarbach freuen sich neben der Top-Auszeichnung Großes Gold über drei Goldmedaillen für weitere Weine ihrer Premiumlinie „Necto“. Denn auch der 2018er Necto I sowie der feinherbe Riesling Necto II aus den Jahrgängen 2017 und 2018 überzeugte die Juroren. Es war nicht die erste Auszeichnung für die Weine des Römerhofs. Schon bei der Berliner Wein Trophy 2020 hatten die 2017er Weine Necto I und Necto II ebenfalls Goldmedaillen erhalten.

Sechsmal Gold holte das Weingut Reichsgraf von Kesselstatt in Morscheid im Ruwertal. Sowohl die drei trockenen Großen Gewächse des Jahrgangs 2018 aus den Lagen Kaseler Nies’chen, Josephshöfer und Piesporter Goldtröpfchen wurden geehrt wie auch drei edelsüße Rieslingweine des Jahrgangs 2018: die Trockenbeerenauslese Nr. 14 und die Beerenauslese Nr. 29 aus der Lage Goldtröpfchen sowie die Beerenauslese Nr. 15 aus der Lage Josephshöfer bei Graach.

Drei Goldmedaillen erzielten Jürgen und Dorothee Weber vom Weingut Margarethenhof in Ayl an der Saar für ihre 2018er Rieslingweine der Linie GL aus der Steillage Ayler Kupp, die in den Geschmacksrichtungen trocken, feinherb und fruchtsüß die Jury gleichermaßen überzeugten.

Das Schlossgut Liebieg in Kobern-Gondorf gewann zweimal Gold für Weine, die von Bernhard Kirsten in Klüsserath produziert wurden: 2018 „Herzstück“ Riesling sowie 2018 „1904“ Riesling Spätlese. Über zwei Goldmedaillen freut sich auch Winzer Stefan Lotz aus Erden: Der 2018er „Schieferstein“ Riesling trocken und die 2018er Erdener Treppchen Riesling Spätlese punkteten bei den Juroren.

Das Weingut Walter J. Oster aus Ediger-Eller erntete eine Goldmedaille für seinen 2018er Ediger Elzhofberg Riesling und zwei Silbermedaillen für die Rotweine Cuvée J. von 2017 und den Ediger Feuerberg Spätburgunder Barrique von 2016.

Goldmedaillen gingen zudem an folgende Weine und Betriebe der Region:

2018 „x-treme“ Riesling Auslese trocken, Bio-Weingut Hubertushof, Lieser

2018 Cuvée Pinot Winzersekt brut, Weingut Schmitt-Kranz, Riol

2018 Trittenheimer Altärchen Reserve Riesling Spätlese trocken, Weinhaus Gebrüder Steffens, Trittenheim

2018 Serriger Herrenberg Riesling Beerenauslese, Weingut Würtzberg, Serrig

2018 Grauburgunder Auslese „Unser Bester“ Weingut Biewers, Tawern-Fellerich