Corona : So läuft es bei den Impfungen durch die Betriebsärzte

Ein kleiner Pieks, der auch das „Wir-Gefühl“ unter den Mitarbeitern stärkt. Bei den Agenturen Moccamedia, Socoto und Markenmut aus Trier gab es an einem Tag 154 Impfungen gegen Covid 19. Foto: Moccamedia

Trier In den Betrieben der Region läuft seit drei Wochen die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Was für die einen ein Standortvorteil ist, sehen die anderen als Dienst am Mitarbeiter. Auffällig ist: Viele Beschäftigte haben bereits einen Impfschutz.