Tierhaltung Bewegung bei den Fleischkennzeichnungen

Wie das Logo aussieht, hat Minister Cem Özdemir (Grüne) auch schon vorgestellt. Nämlich sachlich-nüchtern: ein weißes, abgerundetes Rechteck, in dem in schwarzer Umrahmung „Tierhaltung“ steht. Die Haltungsform zeigt ein schwarz ausgefülltes kleineres Rechteck an - bei fünf kleinen Rechtecken für die fünf Kategorien. Möglich ist auch eine Variante mit mintgrünem Hintergrund, wenn das besser sichtbar ist.