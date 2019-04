später lesen Zwist um Kurzzeit-Vermietung BGH entscheidet Eigentümer-Streit: Feriengäste ja oder nein? Teilen

Twittern

Teilen



In einem Streit unter Wohnungseigentümern wegen der Vermietung an Feriengäste verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe heute sein Urteil. dpa