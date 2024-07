Internet BGH prüft Urheberrechtsklage gegen Werbeblocker

Der Bundesgerichtshof (BGH) prüft eine Klage des Medienunternehmens Axel Springer gegen Werbeblocker. Der Verlag argumentiert, der Werbeblocker verletze durch eine unzulässige Umarbeitung der Programmierung seiner Webseiten sein Urheberrecht. Die Hauptfrage sei, so der BGH bei der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe: Liegt ein Eingriff in Schutzprogramme des Computers vor? Ein Urteil wollen die höchsten deutschen Zivilrichter erst nach einer im Oktober erwarteten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu einem ähnlichen Fall sprechen.