Meinung oder Werbung? : BGH urteilt zu Kundenbewertungen auf Amazon

Karlsruhe „Schnell lässt der Schmerz nach“, schreibt ein Kunde über ein Muskel-Tape im Amazon-Angebot. Wissenschaftlich erwiesen ist das nicht. Muss für die leeren Versprechungen der Verkäufer haften?

Wer haftet für leere Versprechungen in Kundenbewertungen im Internet? Dazu verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ein Urteil. In dem Fall geht es um einen Händler aus Essen, der über die Plattform Amazon Muskel-Tapes verkauft hatte.