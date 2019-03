später lesen Brötchen zum Antibiotikum? BGH verhandelt über Apotheken-Geschenke Teilen

Twittern

Teilen



Apotheker drücken ihren Kunden gern eine kleine Aufmerksamkeit in die Hand - aber was ist noch erlaubt, was schon zu viel? Darüber verhandeln am Donnerstag die obersten Zivilrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe. dpa