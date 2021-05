Corona-Folgen : Biden: Erholung der US-Wirtschaft ist kein Sprint

Washington Neue Arbeitsmarktzahlen in den USA versetzen Hoffnungen auf schnelle Erholung von der Corona-Krise einen Dämpfer. US-Präsident Biden zeigt dennoch Optimismus - und wirbt für seine umstrittenen billionenschweren Pläne.

In den USA sind die Arbeitsmarktzahlen für April weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. US-Präsident Joe Biden sieht die Wirtschaft des Landes dennoch auf dem richtigen Weg.

„Wir wussten, dass dies kein Sprint, sondern ein Marathon sein würde“, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus. „Wir sind immer noch dabei, uns aus einem wirtschaftlichen Kollaps herauszuwinden.“ Die Lage werde sich weiter verbessern. Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag zeige aber auch, dass die USA noch einen weiten Weg vor sich hätten, um die durch die Corona-Pandemie ausgelöste Krise zu überwinden.

Die Arbeitsmarktzahlen sind ein Dämpfer bei den Bemühungen, die US-Wirtschaft wieder auf den Pfad der Erholung zu setzen. Sie wurde durch die Corona-Pandemie empfindlich getroffen: Die Beschäftigung brach im Frühjahr 2020 im Rekordtempo ein. Seitdem erholt sich der Arbeitsmarkt zwar, allerdings sind immer noch viele Amerikaner ohne Job. Die „New York Times“ sprach am Freitag von einer „dramatischen Verlangsamung“ mit Blick auf die Beschäftigung.

Nach Angaben der Vorsitzenden des Rats der Wirtschaftsberater der Regierungszentrale, Cecilia Rouse, gingen die meisten Arbeitsplätze wegen der Pandemie in der Freizeit- und Gastgewerbebranche verloren. In dem Sektor gebe es noch immer 17 Prozent weniger Stellen als im Februar 2020. Rouse wies in einer Mitteilung darauf hin, dass es jederzeit zu Schwankungen beim Stellenzuwachs kommen könne.