Kryptowährung Bitcoin fällt - Freude über US-Zulassung für Fonds verpufft

„Nach der erstmaligen Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA herrscht am Markt Katerstimmung“, kommentierte Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research. Die Anleger befänden sich offensichtlich in einem Faktencheck mit nüchterner Betrachtungsweise. Die jüngste Kursentwicklung zeige, dass die ETF-Zulassung nicht als „Freifahrtschein für weiter steigende Kurse verstanden werden darf“.