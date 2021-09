Kryptowährungen : Bitcoin wird in El Salvador zum Zahlungsmittel

Bitcoin wird in El Salvador zum Zahlungsmittel

ILLUSTRATION - Eine Bitcoin Münze steht auf einem Tisch. In El Salvador ist die Digitalwährung ab Dienstag ein gesetzliches Zahlungsmittel. Foto: Ina Fassbender/dpa

San Salvador Qua Gesetz können Menschen in El Salvador ab Dienstag mit Bitcoin bezahlen - der zentralamerikanische Staat ist das erste Land der Welt, in dem das möglich ist. Das Ziel: Wirtschaftswachstum.

In El Salvador ist die Digitalwährung Bitcoin ab Dienstag ein gesetzliches Zahlungsmittel. Der zentralamerikanische Staat ist das erste Land der Welt, das diesen Schritt macht. Ein entsprechendes Gesetz war vor drei Monaten verabschiedet worden und tritt nun am Dienstag in Kraft.