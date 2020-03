Weniger Nachfrage erwartet : BMW plant Kurzarbeit und Anpassung der Produktion

München Bislang schien es bei BMW keine Probleme in den Lieferketten aufgrund der Coronakrise gegeben zu haben. Nun plant der Konzern deutliche Einschnitte - vorsichtshalber.

Die Ausbreitung des Coronavirus dürfte die Nachfrage nach Autos in allen wesentlichen Märkten erheblich beeinträchtigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit.