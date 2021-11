Autoindustrie : BMW verdient deutlich mehr und bekräftigt Jahresziele

Das BMW-Herstellerlogo ist während eines BMW-Pressetermins am Heck von einem BMW iX zu sehen. Foto: Matthias Balk/dpa

München Die weltweite Chip-Krise scheint dem bayrischen Autobauer BMW nichts anhaben zu können. Das jüngste Quartal schließt das Unternehmen mit einem Rekordwert ab.

Der Halbleiter-Mangel habe das Fahrzeugangebot verknappt, so dass BMW höhere Preise für seine Neu- und Gebrauchtwagen durchsetzen konnte, teilte das Unternehmen am Mittwoch in München mit. Finanzvorstand Nicolas Peter sagte: „Wir sind auf der Ziellinie für unsere Jahresprognose und blicken zuversichtlich nach vorn.“