Autoindustrie BMW verkauft mehr Autos - Mercedes-Benz weniger

BMW-Vertriebsvorstand Pieter Nota sagte am Dienstag in München, das Unternehmen sei auf Kurs zu einem soliden Absatzwachstum im Gesamtjahr. Im dritten Quartal stiegen die Verkäufe gegenüber dem Vorjahresquartal um fast 6 Prozent auf rund 622 000 Autos. In den ersten neun Monaten stiegen die Verkäufe um 5 Prozent auf 1,836 Millionen Autos.