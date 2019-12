Mitten in der Krise : Boeings 737-Max-Chefingenieur geht in Ruhestand

Verabschiedet sich mitten in der Krise in den Ruhestand: Boeings 737-Max-Chefingenieur John Hamilton. Foto: Andrew Harnik/AP/dpa.

Chicago Boeing muss bei den Bemühungen um eine Wiederzulassung des Unglücksfliegers 737 Max künftig ohne eine der wichtigsten Führungskräfte auskommen.

John Hamilton, der Chefingenieur der Verkehrsflugzeugsparte des US-Luftfahrtriesen, verabschiedet sich mitten in der Krise in den Ruhestand. Das teilte der Konzern den Mitarbeitern am Mittwoch (Ortszeit) in einem internen Memo mit. Zuerst hatte die „Seattle Times“ darüber berichtet.