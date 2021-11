Wertpapiere : Börsen beenden bald Handel mit Wirecard-Aktien

Frankfurt/Main Aktien von Wirecard stecken weiter in den Depots von Anlegern, manche zocken damit für kurzfristige Gewinne. Nun wollen mehrere Börsen das Papier aus dem Handel nehmen.

Die Frankfurter Wertpapierbörse hatte bereits Anfang Oktober mitgeteilt, Wirecard-Aktien mit Ablauf des 15. November (Montag) aus dem regulierten Markt auszuschließen. Doch auch im Freiverkehr, wo weniger Vorschriften gelten, sei Wirecard dann nicht mehr handelbar, erklärte die Deutsche Börse nun auf Anfrage. Ein „ordnungsgemäßer Börsenhandel“ sei auch im Freiverkehr nicht mehr gewährleistet, so eine Konzernsprecherin. „Aus diesem Grund ist Wirecard mit Ablauf des 15. November 2021 an der Deutschen Börse nicht mehr handelbar.“

Wirecard-Aktien sind bisher nicht nur in Frankfurt, sondern auch an weiteren deutschen und ausländischen Börsen handelbar. Doch auch andere Börsenplätze ziehen nach - etwa die Börse Stuttgart: „Der Handel mit den Inhaber-Aktien der Wirecard AG (WKN: 747206) wird an der Börse Stuttgart am 15. November 2021 eingestellt“, teilte das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Börse München plant ebenso das Ende des Handels mit Wirecard-Aktien ab dem Stichtag. Man folge dem Referenzmarkt Frankfurt, sagte ein Unternehmenssprecher.