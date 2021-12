Start-ups : Börsenchef will mehr junge Unternehmen an der Börese sehen

Börsenchef will mehr junge Unternehmen an der Börese sehen

Frankfurt/Main Braucht es für Start-ups in Deutschland ein eigenes Börsensegment? Theodor Weimer, Chef der Deutschen Börse, wünscht sich mehr Bereitschaft zum Risiko.

Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer würde gerne mehr aufstrebende junge Unternehmen an die Börse holen.

„Wir sollten (...) prüfen, für diese Unternehmen - auch unsere Unicorns - andere Indizes zu schaffen. Es gibt auch wirtschaftliches Leben außerhalb des Dax. Gerade in Deutschland“, sagte Weimer der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Als Unicorn (Einhorn) werden Start-ups ab einer Milliarde Dollar Marktbewertung bezeichnet.

Deutschland brauche „Ökosysteme, in denen Zukunftsunternehmen wachsen können“, betonte Weimer. „In Deutschland dauert Veränderung viel zu lange. Wir brauchen auch mehr Bereitschaft zum Risiko.“ Innovative Wachstumsunternehmen etwa aus der Biotechbranche hatten sich in der Vergangenheit für einen Börsengang in den USA entschieden.