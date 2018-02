später lesen München Börsengang von Healthineers soll Siemens Milliarden bringen Teilen

Siemens will seine Tochter Healthineers noch vor Ostern an die Börse bringen. Der Konzern gab gestern den Startschuss für den Börsengang, der der größte in Deutschland seit mehr als 20 Jahren werden könnte. "Siemens Healthineers ist bereit für sein Börsendebüt", sagte Siemens-Vorstand und Healthineers-Aufsichtsratschef Michael Sen. Der Erlös - die Rede ist von bis zu sieben Milliarden Euro - geht vollständig an den Mutterkonzern. Healthineers selbst bekommt kein Geld. Allerdings zahlt Siemens wohl zum Börsengang etwa die Hälfte der Schulden zurück, um der Tochter größeren Spielraum für Übernahmen zu geben. Zudem kann Healthineers künftig eigene Aktien ausgeben.