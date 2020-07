Schub durch die Corona-Krise : Boom bei 3D-Druck-Patenten - Europa vorne

Dieser 3D-Drucker-Prototyp in Halle wird zur Herstellung on Corona-Masken eingesetzt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

München Der 3D-Druck boomt - und Europa steht in dieser Zukunftstechnologie einer Studie zufolge gut da. Zudem könnte die Corona-Krise einen weiteren Schub bedeuten.

Deutschland und Europa haben eine Spitzenposition bei der Entwicklung des 3D-Drucks. Hinter den USA kommt Deutschland in einer Studie des Europäischen Patentamts (EPA) auf den zweiten Platz hinter den USA.

Europa und insbesondere Deutschland seien beim 3D-Druck in einer guten Position, sagt der Chefökonom des EPA, Yann Ménière. Hier gehe es um den Umbau traditioneller Industrien, erklärte er - und wenn die etablierten europäischen Champions in Feldern wie Luftfahrt, Chemie oder Autobau flexibel genug seien, könnten sie hier ihre Chancen nutzen. Die deutsche Industrie tue dies, mit einer „guten Performance“ in allen Segmenten der Wertschöpfungskette.