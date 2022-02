Energie : BP nimmt Produktion von Bio-Flugbenzin auf

Lingen/London Biodiesel fürs Auto gibt es schon lange. Bald soll Sprit aus pflanzlichen Rohstoffen auch im Luftverkehr stärker zum Einsatz kommen. In Niedersachsen lässt BP eine industrielle Produktion dafür anlaufen.

Die Biorohstoffe stammen etwa aus Kantinen oder Gastronomiebetrieben. Es geht um gebrauchte und übrig gebliebene Fette und Öle zum Beispiel aus Fritteusen, Kochrückständen sowie Biomasse-Abfällen, wie ein Sprecher erklärte. Am Montag gibt BP den Produktionsbeginn in der Raffinerie in Lingen bekannt. Nach Angaben des Unternehmens ist es die erste Anlage dieser Art in Deutschland, mit der sich industriell verwertbare Mengen erzeugen lassen.