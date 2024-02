Neues aus der Getränkebranche Nach Brauerei-Pleite: So geht’s weiter mit Bitburger, Koblenzer, Königsbacher & Co.

Bitburg · Nach der Pleite der Koblenzer Brauerei ist der regionale Biermarkt weiter in Bewegung. Mit Königsbacher und Nette werden zwei Marken künftig in Bitburg gebraut und abgefüllt. Dafür hat sich ein bekannter Sprudelhersteller die Rechte an den Bieren der Koblenzer Brauerei gesichert.

02.02.2024 , 12:36 Uhr

Na denn Prost! Die bis vor kurzem in Koblenzer gebrauten Biere wird es weiter geben, auch wenn sie künftig anderswo gebraut werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Jetzt ist es offiziell: Die Biere der beiden Marken Königsbacher und Nette werden künftig in Bitburg gebraut. Hintergrund ist die Schließung der insolventen Koblenzer Brauerei. Dort waren die Biere in der Vergangenheit im sogenannten Lohnbrauverfahren nach Rezepturvorgaben von Bitburger hergestellt worden. Die Marken- und Vertriebsrechte an Könisgbacher und Nette hat seit 14 Jahren die Bitburger Brauerei. „Mit dem jetzigen Schritt ist die Zukunft beider Traditionsmarken gesichert“, sagt Michael Stumpf, Leiter Außer-Haus-Markt Südwest bei Bitburger.