Briefe nicht mehr jeden Tag? Post beendet umstrittenen Test

FOTO: Sebastian Kahnert FOTO: Sebastian Kahnert

Die Deutsche Post hat am Wochenende ihr umstrittenes Pilotprojekt zur veränderten Briefzustellung planmäßig beendet. Ein halbes Jahr wurde dabei mit ausgewählten Kundengruppen erprobt, Briefe nicht mehr an Werktagen, sondern nur noch an einem oder drei Wochentagen auszutragen. dpa