Gespräche gescheitert : Briten und Norweger streiten nach Brexit um Fisch

Ein Fischerboot liegt im Hafen von Kilkeel in Nordirland. Foto: David Keyton/AP/dpa

Oslo Der Brexit macht vieles komplizierter - zum Beispiel für die britischen Fischer. Die können die Fische, die in ihrem Land gefragt sind, kaum noch selbst fangen.

Die beiden Fischarten wandern im September in britische Gewässer ab. Deswegen versuchten nun norwegische Fischer, so viel wie möglich im August zu fangen, obwohl die Fische eigentlich zu jung seien, berichtete der norwegische Sender NRK am Montag. Fischereiminister Odd Emil Ingebrigtsen bedauerte die Entwicklung. Sie sei „eine indirekte Folge“ des EU-Austritts Großbritanniens, berichtete NRK.