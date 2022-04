Verbraucher : Bürger schleckten 2021 weniger Eis

«Vor allem in den verregneten Sommermonaten Juli und August haben die deutschen Eis-Liebhaber deutlich weniger Eis geschleckt.» Foto: Holger Hollemann/dpa

Bonn Das unbeständige Wetter im vergangenen Jahr hat den Pro-Kopf-Verbrauch sinken lassen. Der Absatz der Speiseeisindustrie sank um 6,9 Prozent.

Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas weniger Speiseeis geschleckt als 2020. Nach einer Schätzung der deutschen Speiseeisindustrie sank der Pro-Kopf-Verbrauch 2021 von 8,2 auf 7,9 Liter.

Diese Menge entspreche rund 113 Kugeln Eis, berichtete die Fachsparte Markeneis im Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie in Bonn.

Hauptgrund für den Rückgang sei das unbeständige Wetter gewesen. „Vor allem in den verregneten Sommermonaten Juli und August haben die deutschen Eis-Liebhaber deutlich weniger Eis geschleckt als in einem normalen Sommer“, hieß es. Die industriellen Speiseeishersteller repräsentieren nach eigenen Angaben mehr als 80 Prozent des gesamten Speiseeismarktes in Deutschland.