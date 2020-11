Verständigung : Bund plant Finanzhilfen für Luftfahrtbranche - auch für BER

Ein Passagierflugzeug der britischen Fluggesellschaft Easyjet steht an einem Gate am Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Die Luftverkehrsbranche ächzt unter den Folgen der Corona-Krise. Bei einem „Gipfel“ Anfang November konnte der Verkehrsminister noch keine konkrete Zusage für Hilfen geben. Das soll sich nun schnell ändern.

In einer Vorlage des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags sind Hilfen für die Flughäfen in Berlin, Köln-Bonn und München vorgesehen, an denen der Bund beteiligt ist.