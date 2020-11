Im schlimmsten Fall : Bund schätzt BER-Finanzlücke 2021 auf 660 Millionen Euro

Ein Passagierflugzeug der britischen Fluggesellschaft Easyjet an einem Gate am Terminal 1 vom Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin/Schönefeld Wenn kaum jemand fliegt, nimmt ein Flughafen weniger Geld ein. Das ist überall so. In Berlin kommt etwas hinzu: Es sind noch alte Rechnungen zu begleichen.

Bei ungünstigem Verlauf der Corona-Pandemie droht 2021 am neuen Hauptstadtflughafen BER eine deutlich größere Finanzlücke als in diesem Jahr.

Die Planung für den schlimmsten Fall sieht vor, dass Bund und Länder bis zu 660 Millionen Euro zuschießen, wie es in einem Schreiben des Bundesfinanzministeriums. In diesem Jahr sind es 300 Millionen. Über den Brief der Parlamentarischen Staatssekretärin Bettina Hagedorn an den Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler berichtete am Freitag zuvor der RBB; Hagedorn beruft sich auf das Verkehrsministerium.