Energie Bund setzt auf Rückzug von Rosneft aus deutschen Raffinerien

Unterm Strich sah der Bund die Versorgungssicherheit in Gefahr und übernahm per Treuhandverwaltung selbst die Kontrolle über die Rosneft-Anteile, um so die Produktion vor allem bei PCK zu sichern. Inzwischen wird dort kein russisches Öl mehr verarbeitet - die Bezugsquellen wurden umgestellt. Ein Teil des Rohöls kommt nun per Tanker über den Hafen Rostock, ein Teil über den polnischen Hafen Danzig, ein Teil per Pipeline aus Kasachstan.