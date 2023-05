Energie Bund will LNG-Terminal auf Rügen - Land will Unterlagen

Eine rund 50 Kilometer lange Pipeline soll Mukran an Lubmin anbinden. Hier landen die nicht mehr betriebenen deutsch-russischen Pipelines Nord Stream 1 und 2 an, und es gibt mehrere Leitungen mit großer Kapazität zur Weiterverteilung. Habeck zeigte Verständnis für die Sorgen von Touristikern und Naturschützern vor Ort. „Aber am Ende müssen wir für Deutschland handeln, und die Versorgungssicherheit muss gewährleistet werden.“