62 Milliarden Euro : Bundesagentur gibt Rekordsumme aus

Die Bundesagentur für Arbeit gibt in der Krise eine Rekordsumme aus. Foto: Uwe Anspach/dpa

Nürnberg Kurzarbeit, Kündigungen, weniger Jobangebote: Die Bundesagentur für Arbeit gibt während der Krise mehr Geld aus als üblich. Für die Leistungsbezieher hat das jedoch erstmal keine Folgen.

Dies führe zu einem Defizit von 27 Milliarden Euro, das durch einen Griff in die Rücklage und eine Liquiditätshilfe des Bundes ausgeglichen werden soll, sagte Finanzchefin und Vorstandsmitglied Christiane Schönefeld am Freitag in Nürnberg.