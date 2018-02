später lesen Studie Bundesbank: Deutsche weiterhin Land der Barzahler FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Deutschlands Verbraucher zahlen trotz aller technischen Neuerungen weiterhin am liebsten bar. „Bargeld bleibt am beliebtesten, aber Kartenzahlungen legen zu“, sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele an diesem Mittwoch in Frankfurt. dpa