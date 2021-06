Konjunktur : Bundesbank: Privater Konsum ist Triebfeder für Aufschwung

Zahlreiche Menschen spazieren durch die Fußgängerzone in der Münchner Innenstadt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Frankfurt/Main Im Corona-Krisenjahr 2020 haben die Menschen in Deutschland gespart wie die Weltmeister - zum großen Teil notgedrungen. Es ist also einiges an Konsum nachzuholen. Der deutschen Konjunktur tut das gut.