Bilanz : Bundesbank-Überweisung an Berlin fällt erneut aus

Bundesbank-Überweisung an Berlin fällt erneut aus

Das Bundesfinanzministerium hat im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge keine Überweisung der Deutschen Bundesbank erhalten. Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main Wie schon 2020 erzielte die Bundesbank auch 2021 ein ausgeglichenes Jahresergebnis. Was bedeutet das für den Bundesfinanzminister?

Die Corona-Krise hat auch im vergangenen Jahr deutliche Spuren in der Bilanz der Deutschen Bundesbank hinterlassen: Zum zweiten Mal in Folge fällt die Überweisung aus Frankfurt für den Bundesfinanzminister aus, wie die Notenbank am Mittwoch mitteilte.