Währung Bundesbank und MIT forschen zu digitalem Zentralbankgeld

Die Deutsche Bundesbank und die renommierte US-Hochschule Massachusetts Institute of Technology (MIT) haben eine Forschungskooperation zu digitalem Zentralbankgeld vereinbart. Dabei soll untersucht werden, welche neuen Technologien beim Design von digitalem Zentralbankgeld potenziell zum Einsatz kommen könnten, wie die Bundesbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die „Digital Currency Initiative (DCI)“ des MIT Media Labs sei in diesem Gebiet eine der weltweit führenden Forschungseinheiten.