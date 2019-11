Unternehmerin klagt : Bundesgerichtshof verhandelt über Bewertungen auf Yelp

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Foto: Uli Deck/dpa.

Karlsruhe Fünf Sterne oder nur zwei? Auf Yelp beurteilen Internet-Nutzer das Café nebenan oder ihr Fitnessstudio. In die Gesamtnote fließen allerdings nicht alle Bewertungen ein. Ist das rechtmäßig?

Internet-Bewertungen entscheiden mit, wo Leute essen gehen, ihr Auto in die Werkstatt geben oder Sport machen - aber wie kommt eine Plattform auf ihre Noten? Diese Frage beschäftigt heute den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Auf Yelp können die Nutzer Restaurants, Dienstleister und Geschäfte bewerten. Zu vergeben sind ein Stern („Boah, das geht ja mal gar nicht!“) bis fünf Sterne („Wow! Besser geht's nicht!“), dazu kann man etwas schreiben. In die Gesamtbewertung fließen allerdings nicht alle Bewertungen ein. Eine automatisierte Software identifiziert nur die „empfohlenen Beiträge“, die Yelp für besonders hilfreich oder authentisch hält.

Zuletzt hatte das Oberlandesgericht München Yelp untersagt, die Fitnessstudios auf diese Weise zu bewerten, und der Betreiberin Schadenersatz zugesprochen. Ein Bewertungsportal werde in erster Linie genutzt, um sich einen raschen Überblick über das Angebot in der Gegend zu verschaffen. Durchs Aussortieren so vieler Bewertungen entstehe „kein hilfreiches, sondern ein verzerrtes Gesamtbild“.