Elektromobilität Bundeskartellamt: Zu wenig Wettbewerb bei E-Ladesäulen

Die Preisunterschiede an den Ladesäulen könnten auf punktuell missbräuchlich überhöhte Preise hinweisen. In vielen lokalen Märkten gebe es nur sehr wenige Anbieter von Ladestrom. „Dort ist die Konzentration so hoch, dass marktbeherrschende Stellungen entstehen“, sagte Mundt bei Vorlage des Abschlussberichts zur Vermarktung öffentlicher Ladeinfrastruktur. „Der Wettbewerb bei der Versorgung mit Ladestrom funktioniert vielerorts nicht richtig.“ Das wäre „durch bessere Rahmenbedingungen für Flächenvergaben eigentlich vermeidbar gewesen“.