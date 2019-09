Landwirtschaft : Viel knackiges Obst aus der Region

Merzkirchen Obst- und Gemüsebauern der Region sind mit der Ernte 2019 zufrieden. Bundesweite Anerkennung gibt es für das deutsch-luxemburgische Label „Eist Uebst a Geméis“.

Rot leuchten die prallen Äpfel in den Obstplantagen von Stefan und Kornelia Samson. Zum Anbeißen! Und tatsächlich haben die kalten Nächte und die warmen Sonnenstunden der vergangenen Tage dazu geführt, dass die Früchte eine fantastische Farbe ausgeprägt haben und damit die Obsternte eingeläutet haben. Eine Ernte, „mit der die rund 60 Obst- und Gemüsebauern auf 160 Hektar in der Region Trier mengenmäßig zufrieden sein können“, sagt Franz-Josef Scheuer von der Gartenbauberatung beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Trier.