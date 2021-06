Wohnungsbaupolitik : Bundesregierung: Anstieg der Angebotsmieten verlangsamt

Wohnen in Großstädten soll wieder erschwinglicher werden. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Berlin Die angespannte Lage auf den Wohnungsmärkten vieler Städte und Regionenhabe sich seit 2019 verbessert, heißt es in einem Bericht. Der Grund: Es werde wieder mehr gebaut.

Der Anstieg der Angebotsmieten in Deutschland hat sich nach einem aktuellen Bericht der Bundesregierung verlangsamt.

„Seit 2019 ist eine spürbar abnehmende Dynamik bei den bundesweiten Angebotsmieten festzustellen“, heißt es im Entwurf des vierten Berichts zur Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Deutschland, den das Kabinett an diesem Mittwoch verabschieden soll. Das Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. Zuvor hatte das Online-Portal „The Pioneer“ darüber berichtet.