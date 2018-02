später lesen Dürfen Städte selbst handeln? Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Diesel-Fahrverbote FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Twittern

Teilen



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt heute darüber, ob Fahrverbote für Dieselautos in Städten rechtlich zulässig sind. Ein Urteil noch am Donnerstag gilt als möglich. Es könnte eine bundesweite Signalwirkung haben. dpa