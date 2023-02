Lebensmittel : Butterpreise geraten ins Rutschen

Butter gilt als Eckpreisartikel, an dem sich die Kunden bei der Preiswahrnehmung eines Händlers orientieren. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Essen Keine Sonderangebote, sondern der neue Normalpreis: Aldi und Norma senken den Preis für Butter um 0,40 Cent. Andere wollen folgen.

Die Butterpreise geraten in Deutschland auf breiter Front ins Rutschen. Die Discounter Aldi und Norma, aber auch der Lebensmittelhändler Kaufland senkten am Mittwoch die Preise für die 250-Gramm-Packung Markenbutter im Preiseinstiegsbereich deutlich: Von 1,99 auf 1,59 Euro.

Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka kündigte bereits an, er werde den Preis seiner „Gut & Günstig“-Butter in gleichem Umfang senken. Auch Rewe will dem Schritt folgen, ebenso die Discounter Netto und Penny.