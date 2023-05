Energie CDU startet Kampagne gegen Heizungspläne der Ampel-Regierung

Die CDU will unter dem Motto „Fair heizen statt verheizen“ mit einer deutschlandweiten Mobilisierungskampagne die Pläne der Ampel-Regierung zum langfristigen Abschied von Öl- und Gasheizungen verhindern. „Wir brauchen eine Wärmewende ohne soziale Kälte. Wir wollen fair heizen statt verheizt werden“, sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja am Donnerstag bei der Vorstellung der Kampagne in Berlin. „Wir brauchen Klimaschutz ohne Kostenschock“, ergänzte er. Czaja und die stellvertretende Generalsekretärin Christina Stumpp riefen die Bürgerinnen und Bürger auf, sich auf einer eigens für die Kampagne eingerichtete Internetseite einzutragen.