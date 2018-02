später lesen Düsseldorf Ceconomy reagiert mit Sparen auf Gewinnrückgang Teilen

Das wichtige Weihnachtsgeschäft ist für den Media-Saturn-Mutterkonzern Ceconomy wegen der Rabattschlachten rund um den Black Friday schlechter als erwartet gelaufen. Der Nettogewinn des Elektronikhändlers brach im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (Oktober bis Dezember) um elf Prozent auf rund 108 Millionen Euro ein, wie der Konzern mitteilte. Nun will der Elektronikhändler die Schlappe mit zusätzlichen Kosteneinsparungen und einer Beschleunigung der Umstrukturierung wieder wett machen. Bereits Ende Januar hatte der eine Teil des früheren Metro-Konzerns in einer Pflichtmitteilung an die Börse die voraussichtlich schlechteren Zahlen kommuniziert.