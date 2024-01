Agrar Cem Özdemir spricht mit Bauern in Ellwangen

Bei vielen Menschen stoßen die bundesweiten Proteste der Bauern auf Verständnis. In einer weiteren Yougov-Umfrage gaben 45 Prozent an, sie hielten die Aktionen für voll und ganz gerechtfertigt. Weitere 27 Prozent sehen die Proteste als „eher gerechtfertigt“ an. Am höchsten ist die Zustimmung demnach in den höheren Altersgruppen. Dagegen hält der Umfrage zufolge insgesamt etwa jeder fünfte Befragte die Proteste nicht oder überhaupt nicht für gerechtfertigt.