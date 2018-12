später lesen Lob von Tierschützern Chanel will auf Pelze und Leder von exotischen Tieren verzichten FOTO: dpa / Peter Kneffel FOTO: dpa / Peter Kneffel Teilen

Tierschützer begrüßen diesen Schritt: Die französische Luxus-Modemarke Chanel will in Zukunft auf Leder von exotischen Tieren und auf Pelz verzichten. Stattdessen will der Konzern auf andere Materialien setzen.